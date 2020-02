Esta terça-feira em números

Madeira em números

300

O Governo Regional investiu um montante de 300 mil euros para recuperar as zonas de lazer existentes nos espaços florestais, nomeadamente na Fonte do Bispo e nas Cruzinhas, locais visitados hoje pela secretária regional do Ambiente, Recursos Humanos e Alterações Climáticas, Susana Prada.

59

Um casal de turistas dinamarqueses, Birgit e Erling Pedersen, estão de visita à Madeira pela 59.ª vez. Por esse motivo foram recebidos, nos Paços do Concelho, pelo presidente da Câmara Municipal do Funchal, Miguel Silva Gouveia.

50

Um funchalense ganhou 50 mil euros graças a um bilhete da Lotaria Popular adquirido na Papelaria do Colégio, no Funchal. O primeiro prémio da lotaria que se referia aos apelidos portugueses, neste caso à família Pereira, saiu ao bilhete com o número 17739.

10

A Câmara Municipal do Funchal definiu 10 grandes medidas orientadoras no que diz respeito à diminuição do uso do plástico no concelho. Hoje, a autarquia apresentou os resultados do projecto de investigação nacional PlasticGlobal, que envolve equipas do Porto, Lisboa e da Madeira.

12

A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva assinala 12 anos como como eco-escola. Uma data importante e que será celebrada amanhã com exposições alusivas ao tema ‘Protecção e Conservação da Natureza e Ambiente’ e com o hastear da bandeira.