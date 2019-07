Esta terça-feira, 2 de Julho, em 5 números

27%

O primeiro dia de greve dos médicos, convocada pelo SIM, teve uma adesão média de 27% (26,79%) no SESARAM.

4.764 milhões de euros

No final do 1.º trimestre de 2019, a dívida bruta da Administração Pública da Região Autónoma da Madeira situava-se nos 4.764 milhões de euros, tendo diminuído cerca de 46 milhões (-0,9%) face ao final do trimestre anterior.

20 anos

O Supremo Tribunal de Justiça manteve a pena de 20 anos de prisão aplicada pelo Juízo Central Criminal da Comarca da Madeira a Leonel Correia, o antigo carreiro do Monte que matou a tiro o seu ex-chefe a 11 de Janeiro de 2017.

3,1%

Segundo do índice de preços do portal imobiliário Idealista, o preço da habitação na Região registou uma subida de 3,1% durante o segundo trimestre de 2019, situando-se nos 1.539 euros/m2.

63

63 agências bancárias fecharam nos últimos 10 anos na Região, o que representa 41,4% do total existente, a maior quebra percentual em todo o País.