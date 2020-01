Escolas da Ribeira Brava sensibilizadas para a alimentação saudável

Terminou hoje, dia 23 de Janeiro, a campanha de promoção para a alimentação saudável, através da peça de teatro ‘O mundo dos legumes’, encenado pela companhia Lanterna Mágica e patrocinada pela Câmara da Ribeira Brava.

Várias escolas do primeiro ciclo e infantários do município assistiram a esta peça, que tem por objectivo sensiblizar para a importância de uma alimentação com base na roda dos alimentos, ou seja, uma alimentação diversificada e equilibrada, previligiando os produtos naturais e mais nutritivos, em detrimento daqueles processados ou mais calóricos.

Para Ricardo Nascimento esta iniciativa corresponde a “um investimento de 5 mil euros mais IVA, que procura ser um estímulo à sensibilização para alimentação saudável, através da componente lúdica, que é o teatro”. “Mais um investimento do município na formação em prol de uma sociedade mais informada e saudável”, vinca.

Os estabelecimentos de ensino contemplados foram: a Creche do Campanário e o infantário ‘O Balão’, as EB1 de Campanário, Corujeira, São João e São Paulo, da Tabua, Serra de Água e a EB1 da Ribeira Brava.