Escola Superior de Tecnologias e Gestão da UMa promove evento Finger Food

No âmbito da avaliação da disciplina de Técnicas de Cozinha do Curso Superior Profissional de Cozinha e Produção Alimentar, a Escola Superior de Tecnologias e Gestão da Universidade da Madeira (ESTG-UMa) promove, no próximo dia 3 de Fevereiro, pelas 19 horas, um evento Finger Food, sob a direcção da docente Chef Patrícia Borges.

A prova que terá lugar nas instalações da Escola Profissional de Hotelaria e Turismo da Madeira, compreende a avaliação dos alunos, desde a confecção dos pratos até ao serviço de mesa e relacionamento com os convidados, como forma de divulgar o trabalho dos seus alunos à sociedade e evidenciar o seu compromisso com o desenvolvimento da Região, contribuindo para um emprego mais qualificado na área da Hotelaria e Restauração.