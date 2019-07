Escola Superior de Saúde da UMa organiza workshop sobre Supervisão Clínica em Enfermagem

A Escola Superior de Saúde da Universidade da Madeira (ESS-UMa) vai organizar no dia 18 de Julho um workshop intitulado ‘Supervisão Clínica em Enfermagem’.

A iniciativa, que terá lugar na Sala 18, no piso 0 do Campus da Penteada, das 15h às 18h30, destina-se a profissionais de Enfermagem.

A formadora desta acção, Cristina Barroso Pinto, é docente da Escola Superior de Enfermagem do Porto e dinamizadora do Modelo SAFECARE de Supervisão Clínica em Enfermagem.

Os objectivos deste workshop são desenvolver e aprofundar conhecimentos sobre supervisão clínica nas organizações de saúde e em Enfermagem; relacionar a supervisão clínica com a qualidade na gestão e prestação de cuidados de enfermagem; e promover o desenvolvimento de competências em supervisão clínica. Visa também analisar as vantagens e desvantagens dos diferentes modelos de supervisão para as organizações de saúde e, ainda, analisar a importância da supervisão clínica na formação em alunos de Enfermagem.

A inscrição tem um valor de 20 euros e pode ser realizada através do endereço https://tinyurl.com/wrk-ess. As vagas são limitadas à capacidade da sala.