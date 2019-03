Escola Padre Manuel Álvares a caminho de Bruxelas

Depois da vitória no ano passado, a escola Padre Manuel Álvares voltou a vencer o ‘Concurso de Curtas-Metragens’ integrado na 3.ª edição do projecto IncluEuropa. O galardão foi atribuído durante esta tarde, numa cerimónia que decorreu no auditório da reitoria da Universidade da Madeira. Os vencedores vão agora poder conhecer o Parlamento Europeu, numa visita que irá decorrer no início do mês de Abril.

Criado em 2016 pelo Gabinete da Eurodeputada Liliana Rodrigues, em parceria com a Secretaria Regional da Educação da Madeira, o IncluEuropa pretende promover o conhecimento e o interesse pelos valores europeus nas escolas da região. Na 3.ª edição da iniciativa participaram cerca de 300 alunos de 17 escolas da Região. O total das três edições situa-se à volta dos 700 estudantes.

Para além do ‘Concurso das Curtas-Metragens’, a iniciativa engloba ainda as ‘Olimpíadas da Europa’, desafio que, este ano, foi conquistado pela escola de Machico, que irá acompanhar a escola da Ribeira Brava na viagem à capital da Europa.