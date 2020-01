A Escola Jaime Moniz realiza esta quinta-feira, 30 de Janeiro, às 9h45, uma conferência para analisar as alterações sociais provocadas pela possibilidade de comunicação a toda a hora e em qualquer parte.

Ana Isabel Portugal abordará o tema ‘Telemóvel: melhor amigo do Homem? O antes e o agora...’ que surge no âmbito do Projecto de Cidadania e Desenvolvimento da turma 51 do 11.º ano.