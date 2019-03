Escola Horácio Bento organiza amanhã Gincana Cultural sob o tema dos 600 anos

A Escola Horácio Bento de Gouveia, no Funchal, organiza amanhã, 15 de Março, a XII Gincana Cultural sob o tema dos 600 anos da Descoberta da Madeira, com a participação dos alunos do 3.º ciclo organizados por equipas e acompanhados por um professor, encarregado de educação ou funcionário.

Este ano estão inscritas 153 equipas, num total de 735 alunos, que serão acompanhadas por 89 encarregados de educação; 68 professores da escola e 5 funcionários.

A concentração e local de partida será feita no Jardim Municipal, logo pela manhã, às 9h30. A partir daí, os alunos vão percorrer as ruas emblemáticas do Funchal para responder a questões relacionadas com a História e Cultura da Madeira e da cidade do Funchal.

Nesta décima segunda edição, a Gincana integra-se nas comemorações dos 600 anos da Madeira e conta com a presença da secretária Regional do Turismo e Cultura, Paula Cabaço, na apresentação da actividade.