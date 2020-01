Escola Horácio Bento de Gouveia entrega brinquedos ao Centro da Mãe

A equipa de Educação Especial da Escola Básica do 2.º e 3.º Ciclos Horácio Bento de Gouveia, entregou ontem à Instituição Centro da Mãe, brinquedos recolhidos durante o mês de Dezembro, no âmbito da campanha ‘Um brinquedo, um sorriso’ organizado pela escola.

O evento proporcionou momentos de grande alegria, tendo a equipa recebido muitos sorrisos, não só por ter deixado uma marca importante àquela comunidade, mas, também, pela simbologia da acção junto de quem participou na iniciativa.

Recorde-se que, no âmbito das comemorações do Natal, a Escola Horácio Bento de Gouveia lançou um desafio a toda a comunidade escolar, com vista à recolha de brinquedos. Uma forma de ajudar quem mais precisa e fortalecer a parceria escola/família/comunidade envolvente, num trabalho de cooperação para promover o desenvolvimento de competências para o exercício de uma cidadania activa.