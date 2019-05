Escola Horácio Bento de Gouveia comemora amanhã 40.º aniversário

A Escola Básica dos 2.º e 3.º Ciclos Horácio Bento de Gouveia (HBG), no Funchal, assinala amanhã as comemorações do seu 40.º aniversário, com a presença de Miguel Albuquerque, presidente do Governo Regional, às 9h30.

Inaugurada no ano lectivo de 1978/1979, ostentando o nome de Escola Preparatória da Cruz de Carvalho, assume a designação actual em 1980/1981, homenageando o escritor madeirense Horácio Bento de Gouveia.

Actualmente tem 1500 alunos e 250 professores distribuídos por 66 turmas, nas quais se inserem algumas turmas de CEI (Currículo Específico Individual) e de Ensino artístico especializado (cursos de dança e música - ensino articulado), dividido entre a escola HBG (aulas curriculares), a escola de dança (aulas específicas de dança) e o Conservatório (aulas de música).

Recorde-se que a Escola Horácio Bento de Gouveia foi considerada, em 2018, a melhor escola pública nos resultados das provas finais de 9.º ano, entre as escolas com mais de 500 provas e oferece uma diversidade de clubes e projectos, abrangendo várias literacias, em áreas como o ambiente, a alimentação, a saúde, a prevenção rodoviária, a robótica, a Europa e a educação financeira, entre outros.