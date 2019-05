Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia recebe parceiros de mais um projecto Erasmus +

A Escola Dr. Horácio Bento Gouveia, sob a coordenação do seu Clube Europeu recebe desde hoje, dia 27 até 31 de Maio, 18 alunos e 6 professores Romenos, Suecos, Turcos e Italianos.

A sinergia entre os Encarregados de Educação e a escola permite que os alunos estrangeiros sejam acolhidos por famílias, cujos educandos a frequentam, representando esta integração uma inequívoca mais-valia para a concretização do que é preconizado neste tipo de mobilidades.

No dia 28 de maio pelas 9h30, realiza-se por feliz coincidência a cerimónia de celebração dos 40 anos da nossa escola na qual se integrará o protocolo de abertura e boas-vindas aos parceiros, e se poderá assistir a algumas manifestações artísticas dos nossos alunos. Durante a semana, para além das visitas culturais a diversos pontos de interesse na ilha, os parceiros terão um conjunto de actividades que lhes irão proporcionar oportunidade para comunicar na língua comum ao projecto, o Inglês, enquanto participam em Oficinas de trabalho de iniciação à língua portuguesa, de introdução às boas práticas na Horta da escola, ou ainda na Escola Hoteleira num guloso desafio de trabalhar em chocolate, entre outras propostas.

A “prática colaborativa” tão incentivada na nossa escola, concretizou-se na planificação desta programação, já que a celebração dos 40 anos da HBG propiciará uma demonstração de diversas actividades e trabalhos realizados pelos alunos tornando mais significativas as vivências dos mesmos relativamente à diversidade cultural e ao que simultaneamente nos une. Assim, estarão patentes nas instalações da escola diversas exposições.

Este projecto ‘LET’S BE A RAINBOW’ é coordenado pelo parceiro Romeno e visa sensibilizar as comunidades onde se irá desenvolver, para o diálogo intercultural, a inclusão social, o respeito, tolerância e a importância dos Direitos Humanos e estará em desenvolvimento até Agosto de 2019, tendo vindo a revelar-se uma excelente oportunidade para as turmas envolvidas, tendo envolvido 22 alunos e 10 professores em mobilidades aos países parceiros, assim como a realização de trabalho de investigação que reverterá para um livro a publicar em inglês e nas línguas nativas de cada parceiro.