Escola Dr. Horácio Bento de Gouveia ‘fecha’ projecto de Erasmus na Roménia

A escola Dr. Horácio Bento de Gouveia encontra-se representada, por estes dias, em Jibou, na Roménia, por duas professoras numa visita a uma escola no âmbito do projecto europeu – ERASMUS+ ‘Outdoor Learning- Real Learning’.

Este projecto iniciou-se em Dezembro de 2017 e contou com cinco países parceiros: Itália; Grécia; Espanha; Portugal e Roménia, sendo o último o coordenador europeu deste projecto que visou desenvolver estratégias de ensino-aprendizagem “fora da sala”, que motivassem e estimulassem os alunos, tornando a aprendizagem das diferentes disciplinas mais significativa e interessante. Os instrumentos produzidos no decurso deste projecto poderão ser utilizados como estratégias para diminuir o insucesso e o abandono escolar.

Nesta reunião transnacional, especificamente, os coordenadores parceiros irão ultimar os detalhes da divulgação dos produtos do projeto, em que se criaram planos de aula “no exterior” que serão publicados pelos vários parceiros em Inglês e nas suas línguas nativas nas plataformas do projecto, nomeadamente no Twinspace do Etwinning, no website do projeto e na sua página de Facebook. Inerente à ordem de trabalhos é a avaliação das estratégias e procedimentos, de modo a aprimorar projectos futuros a desenvolver. Todos estes aspetos e muitos outros, também na área da gestão financeira farão parte do relatório final a ser submetido às Agências Nacionais Erasmus + para aprovação.