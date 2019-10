$!Escola Dona Olga de Brito testou procedimentos de emergência

Realizou-se esta quinta-feira, pelas 10h30, um simulacro de incêndio na Escola Dona Olga de Brito. Neste treino, estiveram envolvidas cerca de 190 pessoas, entre alunos, docentes e funcionários não docentes, assim como técnicos da Secretaria Regional de Educação, do Serviço Regional de Protecção Civil e do Serviço Municipal de Protecção Civil do Funchal, de uma empresa de segurança contra incêndios e dos Bombeiros Voluntários do Funchal.

O simulacro permitiu testar os procedimentos constantes no Plano de Emergência, nomeadamente o alarme e o alerta, a evacuação orientada dos alunos para o ponto de encontro e ainda outras missões reservadas aos adultos, como sejam a primeira intervenção com o extintor, os cortes de energia e a recepção e encaminhamento dos bombeiros para o local da ocorrência.

Todos os intervenientes – membros da escola e agentes da Protecção Civil presentes –empenharam-se em tornar o exercício o mais real possível, tendo-se inclusivamente simulado, com uma máquina de fumo, um incêndio na sala de informática. Este momento lançou o decurso de todos os procedimentos previstos no Plano de Emergência, permitindo, em situação quase-real, treinar os comportamentos dos alunos, docentes e funcionários não docentes.

Na reunião de avaliação da actividade, os elementos das entidades presentes apreciaram positivamente a resposta eficaz da comunidade escolar à emergência, em especial pela demonstração de uma preparação de elevado nível e de uma organização bem articulada durante o evento.

Estes simulacros inserem-se na dinâmica do projecto ‘Educação para a Segurança e Prevenção de Riscos’, desenvolvido – com as escolas – pela Secretaria Regional de Educação. Neste âmbito, os docentes com o cargo de Delegado de Segurança têm um papel fundamental, seja na sensibilização da comunidade educativa para diversos temas de segurança, seja na organização de simulacros ou de exercícios de evacuação e abrigo.