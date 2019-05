Escola do Lombo da Guiné em 1.º lugar em concurso nacional

A Escola Básica do Lombo da Guiné venceu o Desafio Turma do Programa Escola Missão Continente do presente ano lectivo e será contemplada com um prémio no valor de 1.000 euros. O programa educativo estendeu-se a todo o país, tendo o trabalho realizado pela turma do 2.º ano reconhecido pela sua qualidade e contemplado com o 1.º prémio.

Uma escola rural do Arco da Calheta também pode concretizar sonhos, destacou o director da instituição de ensino, revelando que o trabalho teve como objectivo sensibilizar os alunos para a necessidade de reduzir o uso do plástico.

O concurso este ano teve como tema ‘Tornar a minha comunidade mais sustentável: reduzir o plástico!’, tendo a Escola Missão Continente lançado o desafio às escolas de 1.º Ciclo. “Esta edição envolveu o maior número de participantes desde a criação do programa: 276 escolas, 1.350 professores e cerca de 24.000 alunos de todos os distritos de Portugal Continental, Madeira e Açores”, destacou Arlindo Carvalho.

Esta foi a terceira edição do concurso., envolveu actividades didácticas, distribuição de materiais lúdicos e visitas de estudo. Ao abrigo da iniciativa, revelou o director da escola, as instituições participantes receberam a visita de um embaixador da Escola Missão Continente para uma aula temática e interativa e/ou visitaram uma loja Continente numa acção de sensibilização para uma alimentação saudável e um consumo consciente.

Os mil euros serão agora transformados num vista ou em voucher para material lúdico-pedagógico para usufruto das crianças.