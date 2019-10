Escola de Machico participou em encontro Erasmus+ na Roménia

A Escola Básica e Secundária de Machico participou, entre os dias 22 e 28 de Setembro, num encontro na Roménia, com seis alunos e três professoras, no âmbito do projecto Erasmus+ ‘Smart phones for smarter students’.

No encontro, estiveram presentes cinco escolas parceiras do projecto, provenientes da Roménia, Alemanha, Áustria, Espanha e Portugal.

O grupo participou num debate com o vice-presidente da Câmara de Botosani sobre a utilização de novas tecnologias na gestão da cidade, nomeadamente QR codes.

Alunos e professores utilizaram os telemóveis para conhecer a cidade de Botosani através da leitura dos QR codes criados pelos alunos da escola anfitriã.

Os participantes tiveram formação sobre Segurança e Protecção de dados na Internet e sobre criação e utilização de aplicações para o ensino.

O próximo encontro do projecto é na Escola Básica e Secundária de Machico, em Março de 2020.