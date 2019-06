Escola da Levada atribui diplomas aos melhores alunos

Foram entregues ontem, 11 de Junho, os diplomas de Bom Aproveitamento 2018/2019 aos alunos do 9.º ano da Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, no Funchal.

A cerimónia da também conhecida ‘Escola da Levada’ assinalou aqueles que melhor se destacaram no presente ano lectivo neste ano curricular em particular, uma vez que amanhã, dia 13, serão entregues os diplomas aos alunos do 12.º ano dos cursos científico-humanísticos e dos cursos profissionais.

A sessão decorrerá pelas 17 horas, na sala de sessões da referida instituição de ensino.