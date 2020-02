Escola da Levada assinala 12 anos como Eco-escola

A Escola Básica e Secundária Dr. Ângelo Augusto da Silva, também conhecida por Escola da Levada, no Funchal, assinala esta quarta-feira, 12 de Fevereiro, o hastear da Bandeira Verde Eco-Escolas, com uma cerimonia que marca também os 12 anos deste estabelecimento de ensino como eco-escola.

Para além das exposições alusivas ao tema ‘Protecção e Conservação da Natureza e Ambiente’, o ponto alto da cerimónia está marcado para as 10h30, com a sessão de abertura, seguida do hastear da bandeira.

Vários convidados marcam presença no evento, como o Director Regional do Ambiente e Alterações Climáticas, Eng. Manuel Ara Gouveia, Nadina Mota, da Secretaria Regional de Educação e Idalina Perestrelo, Vice-Presidente da Câmara Municipal do Funchal.

Esta actividade é coordenada pela professora Fátima Marina Gonçalves, responsável pelo Programa Eco-Escolas neste estabelecimento de ensino.