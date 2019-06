Escola B+ S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral vence 1.º prémio no concurso ‘Escola Alerta’

A 16.ª edição do concurso ‘Escola Alerta!’, do Instituto Nacional para a Reabilitação, que procura trabalhos inovadores que contribuam para a qualidade da Escola Inclusiva e para o desenvolvimento da Sociedade para Todos, atribuiu o 1.º prémio ao trabalho ‘O patinho feio – um belo caminho’, da Escola B+ S Bispo D. Manuel Ferreira Cabral.

O projecto foi um trabalho realizado por alunos do 5.º ano sob orientação de professores das diversas disciplinas e com a colaboração de várias entidades do concelho.

O desenvolvimento deste projecto foi compilado num vídeo, que retrata a abordagem feita a temas relacionados com a inclusão e culmina na construção do livro e da peça de teatro ‘O patinho feio - um belo caminho’.