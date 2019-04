Erasmus + levou docentes da EB1/PE da Lombada da Ponta do Sol á Turquia

Um grupo de cinco professores da escola Básica de 1.º Ciclo com Pré da Lombada da Ponta do Sol participou entre os dias 1 e 5 de Abril na última reunião transnacional do projecto Erasmus + com o título ‘Let´s Conquer Tecnology for our Students’. O encontro internacional decorreu em Istanbul, na Turquia, e reuniu docentes de cinco escolas de Portugal, Bélgica, Itália, Roménia e do país anfitrião.

Segundo a coordenadora do projecto, em nota enviada à redacção, estes encontros pretendem promover a partilha de experiências, práticas educativas e ideias pedagógicas e a implementação de novas metodologias TIC. “Este projecto visa também aproximar alunos e professores de diferentes países, para que seja possível levar pela Europa, atitudes e práticas mobilizadoras, capazes de gerar mais sucesso educativo e melhor relação educativa”, refere o texto. Os trabalhos passaram pela realização do balanço final da implementação do projecto, assim como a elaboração de um diário sobre a visita à região, assim como a distribuição, pelos países parceiros, das tarefas em referentes à realização do relatório final.

O grupo foi recebido pela escola Moda Primary School, Kadıköy, tendo as actividades incluído ainda visitas ao património, nomeadamente o Bahariye, Museu de Pera Galatasaray, e descoberta de Kadiköy e o Bósforo. “Esta mobilidade atingiu os objectivos inicialmente propostos, tendo a experiência sido muito profícua para os participantes nomeadamente no contacto com outra realidade, outro sistema educativo, outra cultura e costumes”, referiu Rosa Luísa Gaspar.