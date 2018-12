Entidades públicas da Madeira investem milhares em comunicação

O sector público gasta cada vez mais em serviços de monitorização de notícias. O maior contrato pertence à Vice-presidência do Governo Regional. A Câmara do Funchal é outra das organizações que mais investe no sector. É esta a notícia que faz manchete na edição impressa do DIÁRIO desta quarta-feira, 19 de Dezembro. Paralelamente, uma startup madeirense venceu o concurso para prestação de serviços de clipping à representação da Comunidade Europeia em Portugal

A foto grande da capa vai para a área dos transportes aéreos: “Operação Natal e Fim-de-ano reforçada com 47 voos”. A partir de hoje e até dia 3 de Janeiro vai haver um aumento de 7.782 lugares nas ligações domésticas. Avião ‘Airbus A330’ vai operar na rota.

No lado direito da capa surgem três outros destaques:

- Passes sociais mais baratos apenas em Março de 2019.

- Tribunal da Relação condena ex-director regional de Estradas. O arguido tinha sido absolvido no Funchal por acidente de viação que causou a morte a uma idosa.

- Venda de fruta e legumes não convence comerciantes. O leilão arrematou apenas 13 dos 19 lugares disponíveis na Noite do Mercado. Preferência vai para os comes e bebes.

