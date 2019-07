Enchente nas paragens de autocarros devido ao plenário dos motoristas dos Horários do Funchal

São muitos os passageiros que esperam e desesperam por um autocarro dos Horários do Funchal (HF) nas principais ruas e paragens do centro do Funchal. Os constrangimentos sentidos devem-se à realização de um plenário de motoristas que decorre desde as 11 horas e que se irá prolongar até as 15 horas.

Em cima da mesa está a análise de um novo acordo entre o Sindicato dos Trabalhadores Rodoviários e Actividades Metalúrgicas da Região Autónoma da Madeira (STRAMM) e a administração dos Horários do Funchal que estabelece melhorias nos vencimentos dos motoristas.

Abordadas pelos DIÁRIO, muitas pessoas confundiram esta situação com uma greve, e houve mesmo quem dissesse que houve falta de informação sobre esse sucedido.

Enquanto isso o diálogo prossegue.