Empresa de Navegação Madeirense rescinde contrato do ferry

Bom dia! A Empresa de Navegação Madeirense (ENM) rescindiu o contrato do ferry.

O tema que faz manchete no DIÁRIO desta quinta-feira explica que a sociedade detida pelo Grupo Sousa não quer continuar a suportar prejuízos da linha de transporte marítimo que liga a Madeira e Portimão, que rondaram 1,9 milhões de euros este ano. A travessia vai ser alvo de estudo de mercado.

Eis as restantes chamadas de primeira capa desta edição:

‘UBER arranca’

Condutores que vão operar nas estradas da Região já receberam formação sobre a plataforma de transporte. Ao contrário do que aconteceu no continente esperam que na Madeira não existam conflitos com os taxistas;

‘Viciado em pornografia infantil apanha oito anos de cadeia’

Um homem de 36 anos, natural da Venezuela mas filho de madeirenses, foi condenado, esta tarde, no Juízo Central Criminal do Funchal (Edifício 2000), a 8 anos de prisão, pela prática de um crime de abuso sexual de menores e um crime de pornografia infantil;

‘Mobilidade marca passa em S. Bento’

Encontro entre Miguel Albuquerque e António Costa ditou a constituição de um grupo de trabalho para estudar a possibilidade dos residentes pagarem apenas o valor do subsídio nas deslocações aéreas;

‘Madeira segura três estrelas Michelin’

Os restaurantes William (uma estrela Michelin) e Il Gallo d’Oro (duas estrelas Michelin), espaços gastronómicos baseados na Madeira, continuam a figurar no Guia Michelin para 2020.

Como sempre poderá acompanhar toda a actualidade informativa através da nossa aplicação ‘mobile’, que pode descarregar confortavelmente através da ‘PlayStore’ ou ‘APP Store’, introduzindo para tal no motor de busca o seguinte: dnoticias.pt. Pode ainda visitar o nosso ‘site’, que se encontra em permanente actualização, ou acompanhar-nos via rádio, nomeadamente na TSF-Madeira, sintonizando a frequência 100 FM.

Tenha uma excelente quinta-feira e boas leituras com o seu DIÁRIO.