Emergência social recebeu 571 chamadas. Esta é a manchete do DIÁRIO desta quarta-feira. Em dois anos e meio a Linha de Emergência Social na Região recebeu 133 pedidos de ajuda de vítimas de violência doméstica.

CMF insiste na exploração turística do Parque Ecológico. Outro assunto em destaque nesta edição. Quarto concurso público para a concessão de até 12 casas de abrigo de montanha já está a decorrer. Autarquia está a estudar cobrança de taxas de utilização no espaço.

PSD coloca lusodescendente em lugar elegível. Carlos Fernandes, regressado da Venezuela, é um dos membros mais activos da comunidade na Região.

Eleições obrigam políticos a fazer férias ‘cá dentro’.

Divulgação da lista de políticos que recebem subvenções vitalícias não inclui ALM.

Tudo para ler nesta edição.

Alegado homicida do Jardim do Mar aguarda julgamento na cadeia, outro assunto em destaque no DIÁRIO desta quarta-feira.

‘Febre’ do Rali Vinho Madeira começou com a festa dos autógrafos. Para ler no DIÁRIO desta quarta-feira.