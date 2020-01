Emanuel Câmara participa este fim de semana no congresso do PAICV em Cabo Verde

O presidente do Partido Socialista-Madeira participa, este fim de semana, no XVI congresso do Partido Africano da Independência de Cabo Verde (PAICV), que se realiza na cidade da Praia.

Na reunião magna do PAICV, que acontece entre amanhã e domingo, Emanuel Câmara far-se-á acompanhar pelo vice-presidente do PS-M, Avelino Conceição.

Este congresso será a ocasião para a proclamação formal do resultado da eleição directa do presidente daquele partido, ocorrida em dezembro de 2019, sendo este momento também aproveitado para continuar a avaliar e a promover o aprofundamento dos laços históricos que caracterizam as relações de amizade e cooperação entre o PAICV e o PS-Madeira, enquanto partidos “irmãos”.

No sábado à tarde, terão lugar as mensagens dos Partidos Amigos e Convidados, sendo que o líder do PS-Madeira irá fazer uma intervenção.