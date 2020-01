Os deputados eleitos pelo PS-Madeira à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, à Assembleia da República e ao Parlamento Europeu reuniram-se, nesta manhã de 11 de Janeiro, na sede do PS, com a direcção regional do partido para analisarem e discutirem as propostas de Orçamento de Estado e de Orçamento Regional.

Numa primeira análise, Emanuel Câmara, presidente do PS-Madeira, refere que “neste momento, temos um bom Orçamento e um mau Orçamento: temos um bom Orçamento, o Orçamento de Estado, que até os deputados do PSD-Madeira analisaram positivamente, abstendo-se na sua votação; e um mau Orçamento, o Orçamento Regional, que continua a ser incapaz de dar resposta às necessidades dos madeirenses e dos porto-santenses”.

Emanuel Câmara refere ainda que “os deputados do PS-Madeira, quer na Assembleia Legislativa Regional, quer na Assembleia da República, continuarão a trabalhar para melhorar ambos os Orçamentos, apresentando propostas concretas para defender os interesses da Região Autónoma da Madeira e com soluções concretas para áreas fundamentais para a nossa população”.

O presidente do PS-Madeira destacou ainda o momento vivido em torno do Novo Hospital da Madeira, referindo que “mais uma vez, é um primeiro-ministro socialista que fica associado a obras emblemáticas da Região”, recordando o caso de Guterres com o perdão da dívida “que permitiu grandes obras na década de 90 e 2000”, e depois Sócrates, com a Lei de Meios em 2010.

O socialista destaca ainda que aquela que o Governo Regional classifica como “obra da década”, “só foi viabilizada graças ao trabalho do PS Madeira e Nacional, garantindo a classificação como Projecto de Interesse Comum e o cofinanciamento, há já 5 anos, desta obra”.

No próximo fim de semana, terá lugar uma reunião da Comissão Política do PS-Madeira, na qual o partido irá pronunciar-se sobre as propostas que irão ser apresentadas em relação aos orçamentos da Região e do Estado.

Para terminar o presidente do PS-Madeira deixou uma nota dirigida à eurodeputada Sara Cerdas, “que mais uma vez reiterou o seu compromisso com o Partido Socialista, estando presente nestas reuniões, e com a Madeira, dando o seu contributo fundamental para, também no Parlamento Europeu, defender as Regiões Ultraperiféricas, e com um papel determinante em áreas de trabalho prioritárias como a Saúde”.