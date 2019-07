Eis o seu roteiro desta quinta-feira, dia 4 de Julho

O ilustrador António Pascal inaugura, às 19 horas, no Salão Nobre do Teatro Municipal Baltazar Dias, a exposição ‘Entre mim e o outro, uma colecção de coisas por dizer (...) ‘com onomatopéias’’.

O Palheiro Gof realiza, a partir das 18 horas, o evento‘Atlantis Sunsets’, com música seleccionada por Furious Fletch. Haverá também uma prova de vinho e outros atractivos.

O Barreirinha Bar Café recebe ‘Natal Tropical’, onde estará presente La Flama Blanca. A festa começa às 18 horas.

O Teatro Municipal Baltazar dias acolhe, pelas 18 horas, as ‘Conferências do Teatro de A a Z’. Os oradores serão Paulo Esteireiro e Nuno Rodrigues.

Será apresentado o espectáculo ‘It Takes Two - Greatest Duets’, no Restaurante Bahia, pelas 19h30. Este novo programa para as quintas-feiras do Bahia é produzido por Luís Sousa e Vânia Fernandes. A acompanhar Vânia Fernandes, cabeça-decartaz do espectáculo, estão cinco cantores: Tiago Sena Silva, Cláudia Sousa, Nuno Perestrelo, Sofia Almeida e João Geraldo.

O Castanheiro Boutique Hotel realiza, das 19h30 às 21h30, um evento de ‘Tapas & Wine’. A iniciativa conta com a actuação do trio de jazz, composto por Ricardo Dias na viola baixo, Vítor Anjo na guitarra e Paulo Gouveia na bateria.

Estreia-se, pelas 21 horas, no Cine-Teatro de Santo António, no Funchal, a comédia ‘O Espertalhão’, do Teatro Experimental do Funchal.

A Cantina El Mexicano abre portas e apresenta, além de várias propostas gastronómicas, o DJ Diogo Faria que será responsável pelas sonoridades na pista de dança.

A partir das 20 horas, o Snack-Bar Jardim de Santa Luzia, Funchal será palco da ‘Noite Popular videojogo - Dr. Why Madeira’.