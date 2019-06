Eis algumas das propostas do roteiro desta terça-feira

É terça-feira. Se está no Porto Santo, pode optar por ir ao Festival Rota do Atum, mas se está por cá, pode dar um ‘saltinho’ até ao Mercado dos Lavradores, onde decorre a 5.ª edição do Summer Market – Moda, Acessórios e Design.

Neste dia, além da gastronomia e dos acessórios, o cinema também pode ser opção. Isto se preferir algo mais ‘calmo’. Saiba quais os filmes que pode ver nas salas de cinema da Região.

Festival Rota do Atum

Se gosta de atum, este evento é para si. Nesta segunda edição do Festival Rota do Atum, que decorre até ao dia 9 de Junho, irão marcar presença reconhecidos e prestigiados chefs nacionais e internacionais que mostrarão as potencialidades gastronómicas do atum e as ‘mil e uma maneiras’ de confeccionar este peixe.

Esta edição envolve restaurantes e profissionais de cozinha, instituições, assim como dezenas de agentes económicos locais e regionais.

Um dos seus objectivos é alavancar o turismo do Porto Santo, bem como a economia da região.

A entrada é livre, sendo que os menus de almoço terão um preço fixo de 20 euros e os de jantar custarão 25 euros em qualquer um dos 15 restaurantes aderentes.

Recorde-se que ontem, dia 3 de Junho, aconteceu o ‘pre-opening’ do Festival Rota do Atum.

5.ª edição do Summer Market

Do atum para os acessórios, importa referir que, neste dia 4 de Junho, decorreu até às 18 horas a 5.ª edição do Summer Market – Moda, Acessórios e Design.

O evento que acontece até amanhã, dia 5 de Junho, realiza-se no Mercado dos Lavradores. Por isso, caso ainda não tenha ido ao evento, promovido pela Câmara Municipal do Funchal (CMF), pode aproveitar este dia para o fazer, sendo que este se realiza das 09 às 18 horas.

Recorde-se que 13 marcas estão presentes nesta iniciativa da Divisão de Mercados, do Departamento de Economia e Cultura da CMF, sendo este o maior número de sempre de participantes.

Este ano, as marcas regionais participantes são o Atelier dos Gatafunhos, Baby Home Hand Made, Luna Bijuteria, Maui Made More, Mimi Hand Made Product, Mokukini, M13 Naturals, Karla Vieira Bijuteria, Patricia Pinto, Paez, Tikinika Hand Made, Dona Xica e Sous.

À escolha de todos os visitantes estão, entre outros, biquínis, roupas e acessórios próprios da estação, malas, bijuteria feita à mão, como colares de fio de seda, camurça, brincos, anéis e, ainda, artigos de bebé, todos eles de produção regional e, nalguns casos, inspirados em tradições madeirenses.

Cinema e... pipocas

Caso prefira algo mais ‘calmo’, pode optar por ir ao cinema. Nas salas do Forum Madeira há para ver Billy The Kid: A Lenda; Avengers: Endgame, Brightbum O Filho do Mal, Troll e o Reino de Ervod, A Violação de Recy Taylor, Godzilla 2: Reis dos Monstros, Rocketman e Alladin.

Já nas salas de cinema do Madeira Shopping, pode ver Alladin, Troll e o Reino de Ervod, Avengers: Endgame, Segredos do Passado, A Vida Secreta dos Nossos Bichos, Billy the Kid: A Lenda, Godzilla 2: Reis dos Monstros, John Wick 3: Implacável, Pokémon: Detective Pikachu e Brightbum O Filho do Mal.