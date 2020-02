O Plano de Eficiência Energética de Santa Cruz já permite poupanças diárias de 833kwh, o que corresponde a uma média diária de 86%, além da redução da factura eléctrica. Com a implementação total do plano, serão atingidas poupanças dos 3,700 MWh/ano e de redução de 2,800 toneladas de CO2.

Os dados foram hoje apresentados pelo autarca Filipe Sousa numa sessão sobre sustentabilidade que teve como destinatários alunos de três turmas de 11º ano da Escola Secundária de Santa Cruz, no âmbito da disciplina da área de integração, onde está a ser abordado o tema do desenvolvimento sustentável.

A palestra contou com técnicos de várias áreas do Município, que abordaram o trabalho de boas práticas ambientais que está a ser levado a cabo pela autarquia.

A Coordenadora da Protecção Civil falou da limpeza de terrenos na área da prevenção de incêndios. Carla Reinolds, do Ambiente, abordou o trabalho desenvolvido na área dos resíduos urbanos, enquanto Gustavo Caires, Chefe de Divisão das águas, centrou a sua intervenção no investimento que está a ser feito naquele sector. Por fim, Taciana Gouveia abordou a iniciativa Hora do Planeta.