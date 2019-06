EEM promete resolver caso do Porto Santo já neste fim-de-semana

A Empresa de Electricidade acaba de informar que o caso das falhas de reposição de iluminação pública no Porto Santo “será resolvido no decorrer deste próximo fim-de-semana’.

Em nota de esclarecimento, a EEM faz saber que “iniciou no Porto Santo a transição da iluminação com tecnologia de Sódio para LED´s, tendo concluído recentemente a 1ª fase dessa transição (cais, praça do barqueiro e parques infantis contíguos e zona de estacionamento do actual ‘Pingo Doce’)”. Adiantou que “está programado, para o início da próxima semana, a 2ª fase da reconversão com diversas intervenções em algumas vias da ilha”.

Admite por isso que “em virtude e por consequência destes trabalhos poderão existir algumas situações pontuais de menor prontidão no tempo de resposta da EEM na reposição de iluminação pública em alguns postes, pelo que se apela à melhor compreensão dos nossos estimados clientes”, salienta.