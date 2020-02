Eduardo Jesus reunido em Lisboa com operadores turísticos da APAVT

O secretário regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, está reunido esta manhã em Lisboa com o Capítulo de Operadores da Associação Portuguesa de Agências de Viagens e Turismo. Estão presentes na Sala Bizet do hotel Dom Pedro Lisboa, além do presidente da APAVT, Pedro Costa Ferreira, representantes dos principais operadores turísticos nacionais.

Na sua intervenção, na abertura dos trabalhos, Eduardo Jesus mostrou total abertura do destino e acentuou que a ligação aos agentes de viagens e ao mercado nacional é natural. Sublinhou que a região é Portugal no Atlântico e a Laurissilva de Portugal.

O foco desta reunião, além de uma apresentação do destino por parte da Associação de Promoção da Madeira, é a Madeira e toda a envolvência na programação.

Trata-se de mais um passo importante para a região, depois de ter recebido com grande sucesso, e pela quinta vez, o Congresso da APAVT no final do ano passado, onde estiveram 750 congressistas.

Na sua essência, o referido Capítulo tem como objectivos debater temas de interesse comum a esta actividade específica, sendo que, destas reuniões emanam, designadamente, recomendações para a Direcção.