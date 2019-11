Eduardo Jesus e Turismo de Portugal perspectivaram o futuro das ligações aéreas na Madeira

O Secretário Regional de Turismo e Cultura, Eduardo Jesus, reuniu-se ontem, em Lisboa, com o Turismo de Portugal para debater as ligações aéreas na Madeira, com vista à resolução dos problemas actuais e “perspectivar soluções de futuro”.

Na reunião mantida com Luís Araújo, presidente do Turismo de Portugal, e a sua equipa, foram analisados diversos mercados, para perceber o que está a acontecer com a Madeira, não só no que respeita ao número de passageiros e às dormidas, mas também em relação às acessibilidades. “Vimos aeroporto a aeroporto, origem a origem, o movimento que existe, a ocupação nas aeronaves, as rotas que se perderam e como podem ser substituídas, além das rotas que estão a ser trabalhadas”, salientou Eduardo Jesus, destacando que foi possível decidir várias coisas, entre elas, o aumento da ocupação nas ligações que ainda permitem essa evolução.

As novas ligações aéreas foi outros dos assuntos abordados, através de uma análise feita “aeroporto a aeroporto, rota a rota, saber como acontecia antes e como estamos servidos agora, no sentido de apurar o que é preciso para incrementar novas frequências em rotas existentes ou recuperação de algumas rotas perdidas por via das falências”.

O secretário regional abordou ainda os comportamentos dos mercados em países como França, Espanha e Suíça, importantes para a Madeira e que sofreram recentemente “algumas alterações”.

Em cima da mesa esteve também a possibilidade de serem utilizados outros ‘hubs’, além dos tradicionais para a Madeira, para serem encontradas plataformas “onde se consiga captar grande número de passageiros vindos de outros países e de outras regiões e possamos captar directamente para a Madeira”.

Nesta equação, entraram mercados europeus e de fora da Europa para “podermos utilizar esses pontos de contacto e trazer até cá esse público”.

Foram ainda analisados aspectos ligados a operações que precisam de maior notoriedade do destino na origem “para captar novos públicos”, assim como uma análise à Condor, em termos de ligações, para perceber como fortalecê-las e mantê-las.

O governante enalteceu o “profundo reconhecimento ao Turismo de Portugal”, em especial ao seu presidente, Luís Araújo, que tem vindo a acompanhar a evolução dos mercados, frisando um “trabalho notável” na troca de ideias e de soluções para a Madeira.

Eduardo Jesus acentuou a “intenção bem materializada, não só na preparação da reunião como no conjunto de soluções que se perspectivaram, assim como do compromisso que existe do Turismo de Portugal em envolver toda a sua rede para trabalhar em prol do destino Madeira”.