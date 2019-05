Edições DRC – Livros da Madeira marcam presença na 45.ª Feira do Livro

A Secretaria Regional do Turismo e Cultura, através da Direcção Regional da Cultura e da marca Edições DRC Livros da Madeira, marca presença, com Stand próprio, na 45.ª Feira do Livro da Cidade do Funchal que decorre na Avenida Arriaga até ao próximo dia 2 de junho. Uma representação que, envolvendo todas as suas Chancelas editoriais, nomeadamente as Colecções Serviço de Publicações, Colecções Museus e Património, Coleções Arquivo e Biblioteca Regional da Madeira e as Colecções Centro de Estudos de História do Atlântico, visa não só divulgar o acervo de edição pública mas, também, disponibilizar, aos muitos interessados, estudiosos e madeirenses em geral, a preços bonificados e com promoções especiais, as publicações editadas pela DRC que fomentam o estudo, a compreensão e o conhecimento do arquipélago, nos seus aspectos físico- geográficos, culturais, sociais e políticos.

O destaque principal deste ano vai, naturalmente, para os Livros ‘DRC 600 Anos’ publicados em 2018, nomeadamente o Volume I do ‘Atlas Linguístico Etnográfico da Madeira e do Porto Santo’ e respectiva ‘Introdução’; o volume ‘Fomento da Fruticultura na Madeira’, de J. Vieira Natividade; o Volume ‘Cadernos de Campo – Museu Etnográfico da Madeira: A Arte de Embutir’; o Catálogo de Fotografia ‘O Porto Santo nas Fotografias do P.e Eduardo Nunes Pereira’; o Livro ‘Uma Estátua do Infante D. Henrique para o Porto Santo’, entre outros, assim como os números 62 e 63 da Revista ‘Islenha’.

Outro destaque das edições da DRC, nesta edição da Feira do Livro, diz respeito aos diversos roteiros disponíveis, sobre o Funchal, nomeadamente A Cidade Escrita, Viagens pela Cidade, O Vinho e a Cidade, O Natal e o Fim do Ano, A Flor e a Cidade, O Imaginário e o fantástico na Cidade, o Turismo e a Cidade, A Cidade e a Natureza, A Cidade Moderna – Sec. XIX/XX, A Cidade Fortificada – Séculos XVII/XVIII, A Cidade da Descoberta – Séculos XV/XVI.