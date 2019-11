Edgar Silva considera que o Programa do Governo acentua a “orientação neo-liberal”

O deputado do PCP na Assembleia legislativa da Madeira considera que o Programa do XIII Governo Regional, entregue no parlamento, começa por ser “de continuidade relativamente ao anterior” e segue “as orientações e prioridades das anteriores governações”. “Não há qualquer novidade”, sublinha Edgar Silva.

No entanto, o deputado comunista encontra uma marca acentuada das políticas neo-liberais no programa do governo PSD/CDS.

“O Programa apresenta, em relação à compreensão do que é o serviço público e social, em particular na Saúde e na Educação, o elemento neo-liberal. Há uma componente de empresarialização do Serviço de Saúde e da Educação”, afirma.

Edgar Silva considera que há “uma expressão ideológica neo-liberal mais vincada”.