Economia proposta pelo Papa Francisco apresentada no Funchal

A Associação Cristã de Empresários e Gestores (ACEGE) promove hoje entre as 13 horas e as 15 horas no Pestana Grand Hotel um almoço/debate com Ricardo Zózimo, professor da Nova Scholl Business and Economics de Lisboa.

‘O que é a economia de Francisco’ é o tema que o orador convidado vai apresentar, Ricardo Zózimo é ainda membro da comissão de acompanhamento do encontro ‘A economia de Francisco’, que se vai realizar a 26 e 27 de Março em Assis, no Norte de Itália, e que resulta de desafio lançado pelo Papa Francisco a 2.500 jovens de todo o mundo para “encontrar novas formulações económicas, novos modelos de liderança e novos estilos de vida que fomentem uma economia que não mate e que promovam a ecologia integral e o cuidado da casa comum”. Refere-se ao planeta.

A ACEGE é uma associação de empresários que olha para o mercado de uma forma menos economicista, homens e mulheres de empresa “que partilham entre si valores cristãos e procuram aplicá-los no desenvolvimento da sua vida profissional”. Actualmente a ACEGE tem cerca de 1.100 associados e está representada em 14 regiões do país, entre elas na Madeira. Entre os seus projectos mais visíveis estão os programas ‘Compromisso pagamento pontual a fornecedores’, a certificação de empresas familiarmente responsáveis e o Fundo Bem Comum de apoio à economia social de impacto.