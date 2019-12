EasyJet inclui rota da Madeira nos saldos até 20 de Janeiro

A easyJet, companhia aérea líder a nível europeu, lança esta segunda-feira uma campanha de descontos até 20% em 25.000 lugares no mercado português. A época de saldos está oficialmente aberta na easyJet. A campanha dura de 23 de Dezembro a 20 de Janeiro.

Amesterdão, Madrid, Luxemburgo, Funchal ou Montpellier são apenas alguns dos 66 destinos easyJet com partida de Portugal. No total, a easyJet irá oferecer 20% de desconto em 25.000 lugares para a viagens entre 30 de janeiro e 2 de julho de 2020.

“Se no verão pensamos em sol e calor, no inverno sabe sempre bem uma escapadinha a cidades que têm outra magia no frio, tal como Amesterdão ou Montpellier. Ainda assim, esta campanha foi criada para dar a oportunidade de todos os portugueses conseguirem reservar as próximas férias para o próximo ano. Seja para oferecer como presente de Natal, celebrar o Dia de São Valentim ou planear as próximas férias da Páscoa, serão 25.000 lugares com desconto de até 20% para as próximas reservas. Queremos dar a todas as famílias portuguesas a oportunidade de imaginar umas férias de sonho em família e de as concretizar a um preço acessível”, revela Pedro Sousa, diretor de marketing da easyJet para Portugal e Espanha.

Em Portugal estão disponíveis 25.000 lugares com descontos até 20% até às 23h59 de dia 20 de janeiro. Os clientes podem esperar tarifas baixas reservando antecipadamente em www.easyjet.com/pt. e escolher qual a escapadinha de inverno que querem conhecer.