Decorreu, há pouco, no auditório da Secretaria Regional da Agricultura e Pescas, a entrega dos apoios das candidaturas aprovadas do programa PRODERAM 2020.

A cerimónia contou com a presença do presidente do Governo regional, Miguel Albuquerque, que vincou a importância destes apoios para o crescimento da agricultura na Região frisando que “é importante ligarmos a agricultura ao desenvolvimento técnico e à formação técnica”.

“Agricultura como um dos alicerces fundamentais no desenvolvimento da Madeira”, dando conta dos últimos resultados económicos para a Madeira, referindo que em 2017 foram apurados 112 milhões euros em receitas, frisando que “corresponde as nossas expectativas de evolução, temos crescido substancialmente”.

“Hoje a realidade é completamente diferente, nós temos no sector agrícola, sobretudo na horticultura e na fruticultura, resultados muitos substanciais”, referiu o líder do Executivo, dando conta que este projecto é para continuar e dando ainda sugestões de possíveis mercados de aposta, nomeadamente, no das frutas tropicais, como a anona.

Nesta cerimónia foram entregues 43 apoios, que aragem a agricultura, a pecuária, entre outros, num montante total de financiamento de cerca de 16.7 milhões.