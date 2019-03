“É cada vez mais importante a igualdade a várias níveis”, diz Rita Andrade

A Secretária Regional da Inclusão e dos Assuntos Sociais marcou presença, esta manhã na V Circuito de Atletismo do Livramento, para assinalar o Dia da Mulher, um “importante momento para todos” que deve ser celebrado.

Segundo Rita Andrade, esta é uma causa muito nobre que o Governo Regional, através da secretaria a que preside (SRIAS), tem lutado e trabalhado para que seja possível “fazer e dar um futuro melhor” a todas as mulheres.

Relembrou que está a decorrer uma campanha contra a violência doméstica, algo que deve “preocupar a todos e deve ser uma luta conjunta” para eliminar este “flagelo social” que tem afectado a Madeira e o país.

Para a governante, o Dia da Mulher é um “dia importante” porque “lembra-nos as conquistas que foram feitas e que vamos continuar a fazer nesta senda de igualdades e oportunidades”. No momento em que vivemos, em pleno Século XXI, há uma série de coisas que deixa de fazer sentido e torna-se cada vez mais importante a igualdade a vários níveis, sendo esta uma das lutas da governação madeirense.

O V Circuito de Atletismo/Dia da Mulher é organizado pela Casa do Povo do Imaculado Coração de Maria e o Clube Futebol Carvalheiro, contando com o apoio da SRIAS.