Duas propostas do PSD-M de alteração ao OE2020 aprovadas

Duas propostas de alteração ao Orçamento de Estado, apresentadas pelo PSD-Madeira, acabam de ser aprovadas, na votação na especialidade que decorrer na comissão de Economia da Assembleia da República.

Uma das propostas diz respeito ao investimento tecnológico na RTP-Madeira e a outra é relativa ao estatuto dos trabalhadores dos matadouros. As duas propostas de alteração foram aprovadas, mesmo com os votos contra do PS.

No caso dos trabalhadores dos matadouros, a proposta aprovada equipara os trabalhadores da Madeira e dos Açores aos do resto do país, permitindo a aposentação aos 55 anos.

Estas foram as primeiras propostas da Madeira a serem aprovadas e fazem parte de um conjunto de 66 medidas, 50 da responsabilidade dos deputados do PSD-M