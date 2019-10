Domingo muda a hora

Uma nota do Gabinete da Presidência do Governo Regional da Madeira relembra a todos os madeirenses que, “nos termos do Decreto Legislativo Regional n.º 6/96/M, a Hora Legal da Região Autónoma da Madeira deverá ser atrasada de 60 minutos às 01 horas do próximo domingo, dia 27 de Outubro de 2019”.

“Assim, quando for uma hora da manhã de domingo, dia 27/10/2019, os relógios serão atrasados 60 minutos, passando a vigorar a Hora Legal de Inverno”.

Recorde-se que o tema da mudança da hora tem suscitado, desde o ano passado, alguma controvérsia.

No final de Agosto de 2018, o presidente da Comissão Europeia, Jean Claude Juncker, propôs o fim da mudança de hora na União Europeia, depois de um inquérito não vinculativo feito a nível comunitário, segundo o qual mais de 80% dos inquiridos disseram preferir manter sempre o mesmo horário.

Não obstante, Portugal optou por ir contra a proposta da Comissão Europeia e manter o actual regime bi-horário, que implica ter uma hora de verão e uma hora de inverno, tendo em conta a evolução dos padrões de luz do dia e tirar partido da luz do dia disponível num dado período.