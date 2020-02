Dois em cada três desempregados na Madeira não tem subsídio de desemprego

Em Dezembro do ano passado estavam registadas no Instituto de Desemprego da Madeira um total de 15.324 pessoas e, no mesmo mês, o número de indivíduos a receber subsídio de desemprego na Região Autónoma ascendia a 5.345. Ou seja, fazendo o cálculo directo, significa que no final de 2019, mais de dois em cada três desempregados não usufruía de qualquer apoio financeiro na situação em que se encontrava e apenas 31,4% tinha essa verba dísponível para fazer face às despesas com apoio do Estado.

Tendo em conta que nesse mesmo mês, pouco mais de metade (50,3%) dos desempregados estava inscrito no IEM há um ano ou mais, contra 49,7% há menos de um ano, e uma vez que para beneficiar do subsídio de desemprego é preciso preencher determinados requisitos de tempo de desconto na Segurança Social, significa que grande parte dos actuais desempregados já não terá direito ao apoio público.

Refira-se que há um ano (Dezembro de 2018), 16.245 pessoas estavam inscritas no desemprego e, na mesma altura, 5.345 beneficiavam do subsídio, o que dava uma percentagem de 32,9. Ou seja, praticamente um em cada três, percentagem ligeiramente superior de beneficiários, também perante o maior número de desempregados registados.

No pior período da crise (2013), quando o desemprego oficial, em Fevereiro desse ano, atingiu o máximo histórico de 24.976 pessoas, o número de beneficiários de subsídio também atingiu valores altos, 11.983. Ou seja, já bem perto de metade dos desempregados, mais precisamente 47,9% tinham apoios.

Voltando a Dezembro de 2019, o valor médio do subsídio de desemprego na Madeira era de 450,05 euros, o valor mais alto desde Dezembro de 2014 (456,31 euros).

Condições para receber subsídio de desemprego

Segundo o ISS, as condições de atribuição do subsídio de desemprego implicam “estar a residir em Portugal; encontrar-se em situação de desemprego involuntário, mas ter capacidade e disponibilidade para trabalhar; estar inscrito no centro de emprego da sua área de residência, com efeito de procura de emprego; ter cumprido o prazo de garantia exigido”, que significa “ter 360 dias de trabalho por conta de outrem com registo de remunerações nos 24 meses anteriores à data oficial do desemprego”.