Doca do Cavacas em pleno funcionamento

O Complexo Balnear das Poças do Gomes (Doca do Cavacas), gerido pela Frente MarFunchal e sob alçada da Câmara Municipal do Funchal, já está a funcionar em pleno, após a conclusão das obras de recuperação do solário nascente, num investimento da Autarquia funchalense que ascendeu a 27 mil euros.

“A intervenção teve como objetivo repor todas as condições de utilização daquele espaço, que ficou gravemente afetado na sequência da intempérie que fustigou o litoral funchalense em 2018”, explica o Presidente Miguel Silva Gouveia, que acompanhou de perto as obras. Nesse mesmo ano foi criado, provisoriamente, um espaço de pronto socorro dentro do complexo, projetando estrategicamente a recuperação do solário para 2019.

As obras agora concluídas englobaram as condições de acesso, o melhoramento do pavimento, o aumento da capacidade de camas e de solário, a manutenção das poças naturais e, ainda, uma série de intervenções nas casas de banho e nos balneários, nomeadamente ao nível da pintura.

“Esta intervenção da Câmara Municipal do Funchal assentou na análise do verdadeiro estado do espaço em causa, para definir, de uma forma integrada, os moldes da intervenção, equacionando a sua melhoria em termos práticos, visuais, mas também ambientais. Tratando-se de um espaço de recreio e lazer privilegiado na nossa cidade, existia naturalmente a necessidade de assegurar o bem-estar e a segurança dos banhistas e restantes utentes com uma intervenção de carácter durável”, explica o Presidente.

O Município do Funchal teve em curso na antecâmara do Verão um importante conjunto de obras de manutenção e reabilitação das praias e Complexos Balneares Municipais, que incluíram, para além das Poças do Gomes, a beneficiação do pavimento do solário do Lido e a regularização do calhau da Praia Formosa.