Director da Fiscalização Económica da Madeira foi afastado há 30 anos

A 25 de Junho de 1989, o DIÁRIO noticiava que o Governo Regional estava a procurar um novo director dos serviços de fiscalização económica na Madeira depois de ter afastado João Alberto Freitas do cargo, que era acusado de “falta de diálogo” com as empresas e de ter a tendência de “enviar os casos para tribunal”. Numa entrevista de duas páginas, o então director regional de Finanças, Comércio e Indústria, Paulo Fontes, explicou que o novo titular deveria ter “uma certa flexibilidade” na abordagem aos agentes económicos e privilegiar uma actuação de “consenso, informação e formação”. Ainda sem nome para o lugar vago, Fontes revelou na entrevista que a escolha seria exclusivamente sua: “Tenho o direito de escolher a minha equipa de trabalho, ninguém tem nada a ver com isso”.

Refira-se que o director demitido, João Alberto Freitas, que é também advogado, viria anos depois a ser eleito deputado pelo CDS.