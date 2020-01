Direcção Regional do PS reforça confiança na concelhia do Porto Santo e restante equipa

Através de comunicado, a Direcção Regional do PS reforça a confiança nos eleitos pelo partido, na sequência da decisão da vereadora Sofia Santos, eleita pelo PS para a autarquia do Porto Santo e que decidiu passar a independente e, nessa qualidade, integrar o executivo de Idalino Vasconcelos.

“Na sequência da decisão da Senhora Vereadora Sofia Santos, eleita pelo PS à Câmara Municipal do Porto Santo, aceitando integrar o respectivo executivo camarário e viabilizando uma maioria do PSD, que não obteve nas eleições autárquicas de 2017, e da posição tornada pública pela estrutura local do PS, que acompanhamos integralmente, a Direcção Regional do PS reforça a sua total confiança nos restantes eleitos pelo PS para os órgãos autárquicos locais, a quem reconhecemos todo o empenho e mérito ao longo do seu mandato, com reflexos eleitorais positivos evidentes, como os demonstrados nas eleições regionais e nacionais de 2019, em que obtivemos duas vitórias por larga maioria nesse território, prova máxima do reconhecimento da população local pelo trabalho desenvolvido”, lê-se no primeiro ponto do comunicado.

No segundo ponto, a direcção regional sublinha que reforça “a confiança na estrutura concelhia do PS Porto Santo, que tudo tem feito para, em conjunto com todos os seus eleitos nos diferentes órgãos, apresentar um projecto alternativo sério para o Porto Santo e que não sairá diminuído pelo taticismo político agora revelado pelo PSD e pela Vereadora em causa, que envergonha todo e qualquer processo democrático sério e revela falta de maturidade política”.

Por último, escreve a direcção regional do PS: “Contamos com todos os nossos eleitos para continuarem a dar um contributo fundamental para a consolidação de um projecto de alternativa governativa do Porto Santo, que esperamos vencedor nas próximas eleições autárquicas, em 2021, e no qual continuaremos todos totalmente focados e empenhados, sempre em prol da população do Porto Santo, que dele bem precisa e nele confia, como demonstrou nas duas últimas eleições”.