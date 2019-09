Diocese nomeia membros de comissão para combater crimes de abuso sexual

Na sequência da Carta Apostólica do Papa Francisco que, em Maio último, estabelecia várias disposições com o objectivo de combater os crimes de abuso sexual de menores praticados por membros do clero, a diocese do Funchal anunciou hoje a criação da ‘Comissão de Acompanhamento de Crianças, Jovens e Pessoas Vulneráveis’.

“Esta Comissão encontrar-se-á disponível para acolher todas as assinalações nesta matéria, dando seguimento ao processo indicado no referido documento pontifício, de acordo com a legislação civil e canónica, bem como com as orientações da Santa Sé e da Conferência Episcopal Portuguesa”, realça uma nota assinada pelo Bispo do Funchal.

O mesmo comunicado dá a conhecer, então, os eleitos de D. Nuno Brás que passam a integrar a referida Comissão. A saber: Paula Margarido (coordenadora), Pe. Toni Sousa e Diva Fernandes.