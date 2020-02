Diocese do Funchal prepara encontro de Oração e Reflexão sobre a vida humana

O Dia Mundial do Doente é assinalado a 12 de Fevereiro, dias antes da Assembleia da República discutir a despenalização da Eutanásia em Portugal.

Com base nestes acontecimentos, a Diocese do Funchal prepara uma vigília no próximo dia 18 de Fevereiro, às 19h30, na Igreja do Colégio, no Funchal.

Trata-se de um encontro de Oração e Reflexão sobre a vida humana que segundo o Artigo 24 da Constituição da República, é inviolável.

A Diocese recorda a mensagem do Papa Francisco para o Dia Mundial do Doente. “Queridos profissionais da saúde: qualquer intervenção de diagnóstico, de prevenção, de terapêutica, de investigação, de tratamento e de reabilitação há-de ter por objectivo a pessoa doente, onde o substantivo “pessoa” venha sempre antes do adjectivo “doente”. Por isso, a vossa acção tenha em vista constantemente a dignidade e a vida da pessoa, sem qualquer cedência a actos como a eutanásia, o suicídio assistido ou a supressão da vida, mesmo se o estado da doença for irreversível”.