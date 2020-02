Diocese do Funchal inicia segundo semestre da Iniciação Bíblica e Teológica

A Escola Teológica da Diocese do Funchal retomará o segundo semestre da Iniciação Bíblica e Teológica, entre 14 de Fevereiro e 5 de Junho de 2020, com os contributos do Bispo D. Nuno Brás que leccionará Revelação, Fundamento da Fé, e do padre Vítor Sousa, no tema Sacramento do Baptismo, da Vocação à Missão.

As aulas decorrerão às sextas-feiras, das 19h30 às 21 horas, na Escola Teológica, no adro do Colégio, no Funchal.

O curso tem ainda algumas vagas disponíveis. Quem se inscreveu no primeiro semestre e pagou 80 euros está automaticamente inscrito para o segundo semestre, caso contrário a segunda parte do curso obriga a um pagamento de 45 euros.