Dicionário de Educação para o Empreendedorismo apresentado a 3 de Julho no Funchal

O auditório do Colégio dos jesuítas, no Funchal, recebe na próxima quarta-feira, 3 de Julho, às 18 horas, a apresentação do Dicionário de Educação para o Empreendedorismo, dirigido pelos madeirenses Jacinto Jardim e José Eduardo Franco, no qual participaram vários académicos e mais de 300 investigadores e personalidades da Madeira.