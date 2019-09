DIÁRIO revela sondagem na edição de amanhã

Se as eleições regionais marcadas para domingo fossem agora em que partido votariam os eleitores recenseados na Madeira?

A dúvida é tirada a limpo no 3.º estudo de opinião encomendado pelo DIÁRIO e pela TSF-Madeira à Eurosondagem, que publicaremos em pormenor amanhã na edição impressa do DIÁRIO, embora durante a tarde de hoje vamos divulgar alguns dados tanto na TSF, como no dnoticias.pt.

A questão foi colocada através de entrevistas telefónicas feitas pela Eurosondagem a cerca de 1.500 eleitores, repetindo-se assim o número de inquiridos nos estudos de opinião publicados a 19 de Janeiro e a 26 de Julho deste ano.

No primeiro estudo sem precedentes em termos de inquiridos, os resultados também foram inéditos. O PS conquistaria 36,9% do eleitorado e 19 a 20 mandatos. O PSD teria 34,7% e alcançaria 18 a 19 mandatos. O CDS chegaria aos 8% e aos 4 deputados. O JPP teria 4,8% e 2 deputados, tantos quantos o BE que chega aos 4%. A CDU ficaria nos 3,6% e teria 1 a 2 mandatos.

No segundo estudo, o PSD surgia na frente, seguido de perto do PS. Separados então por 1,4 pontos percentuais, estes eram os únicos partidos que estavam em condições de vencer o sufrágio marcado para 22 de Setembro, embora nenhum obtivesse maioria absoluta, o que obrigará a negociações e a coligações. Para além do empate técnico entre PSD e PS, uma vez a diferença entre ambos é inferior à margem de erro, o estudo de opinião também revelava que a esquerda unida obtinha uma maioria de votos e de mandatos. Na melhor das hipóteses PSD e CDS elegiam 23 deputados, insuficientes para serem absolutos, enquanto PS, BE e CDU conseguiriam 24 mandatos, quanto baste para garantir uma solução de governabilidade, caso assim entendam.