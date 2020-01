Dia seco e mais azul no Funchal

Hoje deverá ser um dia menos molhado do que ontem, a considerar as previsões do Instituto Português do Mar e da Atmosfera, que coloca a chuva apenas como possibilidade e sob a forma de períodos de chuva fraca ou chuvisco, isto num dia com períodos de muita nebulosidade, tornando-se pouco nublado a partir do meio da manhã. O vento será fraco, temporariamente moderado (até 25 km/h) do quadrante Sul. No Funchal a chuva não deverá cair, mas o céu que começa com muitas nuvens vai tornar-se mais azul a partir do meio da manhã. A temperatura máxima hoje será de 22ºC. A mínima de 16ºC, a mesma no Porto Santo, que sobe aos 20ºC quando o sol mais aquecer.

Câmara de lobos está hoje com máxima de 21ºC, mínima de 18ºC; o Lugar de Baixo, Santa Cruz e Caniçal sobem também aos 21ºC, mas descem aos 17ºC. 21ºC é ainda a temperatura máxima de São Vicente, que tem mínima de 14ºC.

O Porto Moniz e Machico serão as localidades mais quentes nesta sexta-feira, com 22ºC de máxima, o Porto Moniz com 17ºC de temperatura mínima, Machico com 15ºC. A Ponta do Pargo e Santana registarão valores entre os 15ºC e os 19ºC.

A temperatura da água do mar desceu ligeiramente, está entre os 18/20ºC. Na costa Norte conte com ondas de Noroeste com 2 a 3 metros, na costa Sul de Sudoeste com 1 a 1,5 metros.