Dia mais quente, mas chuvoso

Muitas nuvens, chuva sob a forma de aguaceiros, em especial nas vertentes Norte e terras altas, vento fraco a moderado e pequena subida de temperatura foi o quadro desenhado para hoje pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), que para o Funchal antecipa um dia também com períodos de muita nebulosidade e possibilidade de ocorrência de aguaceiros. O vento será fraco. A temperatura máxima no Funchal sobe aos 20ºC, a mínima desce aos 12ºC. No Porto Santo so valores para hoje nos dois extremos serão 14ªC-18ºC.

Câmara de Lobos é a localidade mais quente, com mínima de 15ºC e máxima de 20ºC. No Lugar de baixo são esperadas temperaturas entre os 14ºC e os 19ºC, em Machico e Santa Cruz entre os 14ºC e os 18ºC e no Caniçal entre os 14ºC e os 17ºC. No Porto Moniz a temperatura mínima será de 15ºC, a máxima de 18ºC. 12ºC-16ºC são os valores de referência para esta quinta-feira para a Ponta do Pargo e para Santana, 12ºC-17ºC para São Vicente.

No mar, conte com ondas de Norte com 2 a 3 metros na costa Norte; e com ondas de Sudoeste com 1 metro na costa Sul. A temperatura da água do mar está hoje nos 19ºC.